Конькобежка Воронина стала четвёртой в классическом многоборье на ЧЕ
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По итогам забегов на 500, 3000, 1500 и 5000 м Воронина уступила 19,97 секунды победительнице из Нидерландов Антоинетте де Йонг.
Серебро завоевала ещё одна представительница Нидерландов, Ирен Схаутен. Тройку призёров замкнула чешка Мартина Сабликова.
Россиянки Елизавета Голубева и Евгения Лаленкова заняли седьмое и восьмое места соответственно.
Ранее сообщалось, что Ангелина Голикова захватила лидерство в спринтерском многоборье на ЧЕ.