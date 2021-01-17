Конькобежка Воронина стала четвёртой в классическом многоборье на ЧЕ

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Россиянка Наталья Воронина заняла четвёртое место в классическом многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.
Конькобежка Воронина стала четвёртой в классическом многоборье на ЧЕ
  • © РИА Новости / Нина Зотина

По итогам забегов на 500, 3000, 1500 и 5000 м Воронина уступила 19,97 секунды победительнице из Нидерландов Антоинетте де Йонг.

Серебро завоевала ещё одна представительница Нидерландов, Ирен Схаутен. Тройку призёров замкнула чешка Мартина Сабликова.

Россиянки Елизавета Голубева и Евгения Лаленкова заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Ангелина Голикова захватила лидерство в спринтерском многоборье на ЧЕ.

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