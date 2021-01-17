Конькобежка Воронина стала четвёртой в классическом многоборье на ЧЕ

Россиянка Наталья Воронина заняла четвёртое место в классическом многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.

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