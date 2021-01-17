Фазель высказался по поводу бойкота спонсорами чемпионата мира в Белоруссии

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о ситуации вокруг спонсоров чемпионата мира по хоккею — 2021, который должен пройти в Белоруссии.
Фазель высказался по поводу бойкота спонсорами чемпионата мира в Белоруссии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Мы оказались под большим политическим давлением. Мы знали, что перед нашим приездом в Минск, за неделю до этого, белорусский спортивный фонд написал письма спонсорам IIHF с призывом не поддерживать турнир и бойкотировать его. Потому у нас есть серьёзные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны», — цитирует Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что уже третий бренд отказался спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии.

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