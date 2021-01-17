Туктамышева подтвердила, что примет участие в командном турнире в Москве

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила своё участие в грядущем командном турнире в Москве.
Туктамышева подтвердила, что примет участие в командном турнире в Москве
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом спортсменка рассказала в прямом эфире в своём Instagram.

Фигуристка подчеркнула, что «постарается набрать боевую форму» к командному турниру, а также к финалу Кубка России.

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, который прошёл в декабре в Челябинске.

Командный турнир под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России должен пройти в начале февраля.

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