Туктамышева подтвердила, что примет участие в командном турнире в Москве
- © Артур Лебедев
- РИА Новости
Об этом спортсменка рассказала в прямом эфире в своём Instagram.
Фигуристка подчеркнула, что «постарается набрать боевую форму» к командному турниру, а также к финалу Кубка России.
Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, который прошёл в декабре в Челябинске.
Командный турнир под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России должен пройти в начале февраля.
Ранее Мишин рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом.