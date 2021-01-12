Мишин рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, заболевший коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
Мишин рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Говорят, что такие страсти бывают у этого вируса. Но я не очень-то опасаюсь, потому что этот вирус опасен для лиц пожилого возраста с низким иммунитетом. Мне кажется, что я к этой категории не отношусь, потому смотрю на жизнь оптимистично. Слабость у меня реальная на фоне вируса, но, как говорит моя Таня, это ещё повезло, что он протекает у меня в такой форме», — приводит слова Мишина РИА Новости.

Под руководством 79-летнего специалиста тренируются Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Михаил Коляда.

Ранее Евгений Плющенко сообщил, что Алёна Косторная восстановилась после коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить