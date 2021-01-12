Мишин рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, заболевший коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.

«Говорят, что такие страсти бывают у этого вируса. Но я не очень-то опасаюсь, потому что этот вирус опасен для лиц пожилого возраста с низким иммунитетом. Мне кажется, что я к этой категории не отношусь, потому смотрю на жизнь оптимистично. Слабость у меня реальная на фоне вируса, но, как говорит моя Таня, это ещё повезло, что он протекает у меня в такой форме», — приводит слова Мишина РИА Новости.

Под руководством 79-летнего специалиста тренируются Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Михаил Коляда.

Ранее Евгений Плющенко сообщил, что Алёна Косторная восстановилась после коронавируса.