СМИ: ISU разрешит российским фигуристам использовать музыку Чайковского на ЧМ
- Reuters
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ISU не возражают против использования композиции, учитывая что организация уже разрешила российским спортсменам использовать её на ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что Гагарина и Сельмерлёв исполнят официальную песню ЧМ по фигурному катанию.