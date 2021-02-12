СМИ: ISU разрешит российским фигуристам использовать музыку Чайковского на ЧМ

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен разрешить использовать музыку известного композитора Петра Чайковского на церемониях награждения российских фигуристов на предстоящем чемпионате мира в Стокгольме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ISU не возражают против использования композиции, учитывая что организация уже разрешила российским спортсменам использовать её на ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Гагарина и Сельмерлёв исполнят официальную песню ЧМ по фигурному катанию.