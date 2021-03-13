В Госдуме предложили использовать гимн СССР на Олимпиаде в Токио

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Заместитель председателя Госдумы, бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
В Госдуме предложили использовать гимн СССР на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

«В решении CAS по запрету выступать российским спортсменам под флагом и гимном России ни слова не сказано о том, что этот запрет распространяется на музыкальные композиции, которые связаны с Россией. Это вольная интерпретация решения суда со стороны тех органов, которые осуществляют запрет», — приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, Россия имеет право использовать любое музыкальное произведение на Олимпиаде.

«Давайте возьмём гимн СССР. Он запрещён по решению суда? Нет. Гимн СССР существует как музыкальное произведение? Да. Музыка одна и та же? Извините, ребят, вы сами принимали такое решение», — добавил он.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде.

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