Губерниев хочет слышать классическую музыку на Олимпиаде вместо «Катюши»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Катюша» могла дополнительно объединить российских болельщиков. Если это будет Чайковский, Рахманинов или Прокофьев, то это всё равно будет ассоциироваться с Россией. Я здесь надеюсь на здравый смысл. Согласитесь, что будет странным слышать Мадонну или Майкла Джексона во время награждения российских спортсменов», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Губерниев отметил, что хотел бы слышать классическую музыку на Олимпиаде вместо «Катюши».

«Это в любом случае должна быть музыка, которая хотя бы косвенно связана с Россией», — добавил он.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде.