Губерниев хочет слышать классическую музыку на Олимпиаде вместо «Катюши»

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Губерниев хочет слышать классическую музыку на Олимпиаде вместо «Катюши»
  • РИА Новости

«Катюша» могла дополнительно объединить российских болельщиков. Если это будет Чайковский, Рахманинов или Прокофьев, то это всё равно будет ассоциироваться с Россией. Я здесь надеюсь на здравый смысл. Согласитесь, что будет странным слышать Мадонну или Майкла Джексона во время награждения российских спортсменов», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Губерниев отметил, что хотел бы слышать классическую музыку на Олимпиаде вместо «Катюши».

«Это в любом случае должна быть музыка, которая хотя бы косвенно связана с Россией», — добавил он.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить