«Похоже на русофобию»: сборной России по биатлону запретили публиковать свою символику в соцсетях во время ЧМ

Членам сборной России по биатлону рекомендовано отказаться от публикации изображений с государственной символикой во время чемпионата мира в Словении. Об этом заявили в Международном союзе биатлонистов. За демонстрацию флага или герба в соцсетях спортсмены и тренеры могут получить официальное предупреждение. При этом новая форма команды, выполненная в цветах российского флага, была одобрена организаторами первенства планеты.

Российские биатлонисты на чемпионате мира в Поклюке столкнутся с ещё одним запретом: в период проведения соревнований они не смогут публиковать в своих аккаунтах в соцсетях изображения государственных символов страны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети — это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты во время чемпионата мира не смогут», — заявили в IBU.

По данным ТАСС, союз «настоятельно рекомендовал» воздержаться от демонстрации флага и герба на своих личных страницах не только спортсменам, но и тренерам и всему техническому персоналу российской сборной. За нарушение нового требования члены команды могут получить предупреждение.

Данный запрет связан с санкциями, которые ввело Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Сборным России по различным видам спорта в течение двух лет запрещено в числе прочего представлять свою страну на Олимпийских играх и чемпионатах мира и выступать со своей национальной символикой.

Формально в Поклюке будет состязаться сборная Союза биатлонистов России (СБР), которая в официальных протоколах будет обозначаться английской аббревиатурой RBU без полной расшифровки. В качестве флага будет использоваться монохромный логотип СБР, а в случае побед спортсменов на церемонии награждении прозвучит гимн IBU.

В союзе также рассказали, что запрет на государственную символику не будет распространяться на журналистов. Таких требований от WADA к ним не поступало. Однако в IBU подчеркнули, что передавать символику спортсменам во время гонок будет запрещено. Российские спортсмены не смогут на финише размахивать флагом в случае победы, как это традиционно происходит в биатлоне.

Российским спортсменам также придётся на время соревнований сменить привычную форму на другую, соответствующую новым требованиям. В ней присутствуют цвета российского флага, но красного и белого гораздо меньше, чем синего. На плечах у биатлонистов будет изображен монохромный логотип СБР. У мужчин и женщин форма теперь одинаковая, тогда как раньше у девушек в районе плеч преобладал розовый цвет.

Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме. pic.twitter.com/oPc9k0R4Wj — Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев призвал спортсменов тщательно соблюдать требования IBU, чтобы у них не возникло новых неприятностей. Он отметил, что сейчас у сборной России нет других вариантов, кроме как подчиниться и этому запрету.

«Сейчас мы можем махать кулаками, выступать с демонстрацией — это что-то изменит? Нет. Для того чтобы впредь не попадать в такую ситуацию, нужно не жрать допинг, укреплять свои позиции на международной арене, восстанавливать статус СБР, наращивать экономические мускулы. Чтобы можно было справляться с ситуацией. А у нас сейчас нет выбора. Если мы хотим найти приключения, то давайте мы ослушаемся IBU», — сказал Губерниев Sport24.

Депутат Государственной думы и бывший боксёр Николай Валуев уверен, что запрет IBU является противозаконным. По его мнению, это требование не имеет под собой никаких оснований.

«Я вообще не понимаю, почему этого нельзя делать на чемпионате мира по биатлону. Подобные запреты взяты с потолка. Этого ведь нет в решении CAS, так что я не знаю, как можно комментировать такой абсурд. Считаю, это решение нужно обязательно обжаловать», — заявил Валуев.

Также выразила недоумение по поводу возникшей ситуации олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Это абсурд! Две разные формы на чемпионатах Европы и мира, и до постов уже дошли... Удивительно вообще, что они сами на это указали и уделили внимание... Сейчас намекают болельщикам: обратите внимание, будет ли спортсмен делать флаг или нет... Очень странно это всё выглядит и похоже на русофобию», — выразила опасения Журова.

Стоит отметить, что до чемпионата мира по биатлону другие международные спортивные федерации не сообщали открыто, что спортсменам запрещено публиковать в своих соцсетях изображения флага и гимна. К настоящему времени уже прошли первенства мира по гандболу среди мужчин и по санному спорту, на которых требований, подобных тем, что предъявило IBU, не было.