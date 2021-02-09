«Основные надежды связаны с эстафетами»: Лопухов о шансах сборной России на ЧМ, проблемах Логинова и вызове Гараничева

Российские биатлонисты попытаются выиграть максимально возможное количество медалей в эстафетах на стартующем в Поклюке чемпионате мира. Об этом в интервью RT заявил бывший старший тренер мужской национальной команды Николай Лопухов. По его словам, в личных гонках рассчитывать на попадание в тройку сильнейших будет значительно сложнее. Также специалист посетовал на то, что Александр Логинов не дотягивает до уровня лидеров, прокомментировал вызов в сборную Евгения Гараничева и высказался о нехватке биатлонистов экстра-класса в стране.

«Логинов — «микро Бё» или «микро Фуркад»

— Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира можно назвать оптимальным?

— Никаких вопросов по этому поводу быть не может. В принципе все специалисты солидарны в данном вопросе. На мой взгляд, в Поклюку поехали те люди, которые этого заслуживали. Тренерский штаб сделал объективный выбор. Не вижу, кто мог бы заменить в ростере основных биатлонистов.

— Многие подвергли критике тренерский штаб за вызов неудачно выступившего на чемпионате Европы Евгения Гараничева…

— Я бы не был столь категоричен. Прекрасно помню сезон-2013/14, когда я работал с мужской сборной России. У Гараничева тогда мало что получалось, зимой он находился не в лучшем состоянии, но на домашних Олимпийских играх в Сочи завоевал бронзу в «индивидуалке». Он имеет свойство накапливать негатив, а потом выстреливать на крупных турнирах. Молодёжь же пока не готова принять участие в ЧМ, хотя в Поклюку взяли Карима Халили.

— Стоило ли вообще везти Гараничева и Ларису Куклину на первенство континента?

— Мы много говорим об отдельных биатлонистах, но ведь вопрос, в сущности, не в этом. Нужно поднимать общий уровень мастерства спортсменов. Посмотрите, ведь у мужчин на сегодняшний день резерва нет вообще. У девушек ситуация немного лучше, там предстоит «обтачивать алмазики». Раньше наши парни создавали конкуренцию норвежцам на Кубке IBU, а сейчас уровень упал.

— Но на ЧЕ и Кубке IBU в текущем сезоне проявляют себя Даниил Серохвостов и Анастасия Шевченко. В состав основной сборной они не попали. В тренерском штабе заявили, что их следует «поберечь». Почему в других странах молодым не боятся доверять?

— В России слишком серьёзная конкуренция. В других ведущих сборных выделяется, как правило, несколько человек. Другое дело, что биатлонисты у нас в основном средние, мы не можем воспитать выдающихся. В этом виновата вся система: руководители, тренеры и сами биатлонисты. Не растут у нас исполнители экстра-класса. И те же Серохвостов и Шевченко прямо сейчас не заслуживают места в сборной. Им нужно ещё много работать.

Посмотрите, например, в каких мастеров у норвежцев выросли в текущем сезоне Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Дале. Они из ничего сделали конфету. Система подготовки биатлонистов там работает так же хорошо, как в России — система подготовки фигуристов. А уровень своего мастерства в состоянии поднять, прежде всего, сами спортсмены. Они должны сесть и задуматься, почему так происходит.

— В какой форме предстанет на ЧМ Александр Логинов, остаётся только догадываться?

— Будем надеяться, что у него всё получится. Чего у Саши не отнять — он всегда умел подводить себя к крупным турнирам. Самоподготовка? На самом деле, не думаю, что это имеет большое значение. В первую очередь должна быть система. Можно ведь тренироваться одному и делать это хорошо, а можно плохо работать в команде. Всё зависит от желания самого спортсмена совершенствоваться. Но опять же, повторюсь, если мы будем правильно готовить молодёжь, нам не придётся рассчитывать на одного Логинова, поскольку появится несколько биатлонистов его уровня. Пока такого нет. Саша — большая личность, но его можно назвать «микро Бё» или «микро Фуркад».

— Ему по силам бороться за медали в личных гонках ЧМ?

— Нам остаётся только мечтать. В текущем сезоне у Александра, казалось, возникли определённые сложности, но на этапе КМ в Антерсельве он взял золото в «индивидуалке». Однако это его единственная медаль в личной гонке.

К сожалению, пока уровень Саши не настолько высок, как у тех же норвежцев. Логинов в состоянии выдать отдельный сильный старт, но не может феерить постоянно. С другой стороны, мне вспоминается пример Дмитрия Малышко, который в 2013-м приехал на этап КМ в Оберхоф и завоевал там три золотые медали. Всё возможно. Вот и наша женская эстафетная четвёрка взяла и выиграла в Антерсельве, хотя никто не думал и не гадал.

— Но одна медаль сборной России в личной гонке в текущем сезоне Кубка планеты вряд ли внушает оптимизм...

— Конечно. Будем надеяться, что кому-то удастся неожиданно выстрелить. Такое на ЧМ периодически происходит, в качестве примера можно привести тех же чехов. Но гарантий никто не даст. В любом случае нужно настраиваться на позитив. Негатив ещё до начала ЧМ совершенно точно ребятам на пользу не пойдёт. Спортсмен всегда должен мечтать. Сохраняется надежда, что в личных гонках за медали поборется Логинов и, вероятно, Светлана Миронова.

«У России две отличные эстафетные команды»

— У вас нет ощущения, что всё идёт по плану, и результаты отечественных биатлонистов планомерно улучшаются?

— Надеюсь. Команда на позитиве отработала сбор в преддверии турнира. Они ведь специально заранее приехали в Поклюку на ту же высоту, на которой пройдёт ЧМ. По сути, был нанесён последний штрих. Дальше многое будет зависеть от психологии. Некоторые перед крупными турнирами собираются, а другие, напротив, перегорают и начинают волноваться. К первой категории я отнесу Антона Шипулина. Он мог чувствовать себя неважно, но выступал хорошо. Ко второй — Малышко, который за 10-15 дней до старта ощущал себя на пять с плюсом, а потом разваливался. К счастью, Логинов тоже умеет собраться на главные соревнования.

— За три недели сбора в горах можно было значительно улучшить функциональное состояние?

— Теоретически возможно всё, а практически может случиться что угодно. Ведь нужно не забывать: готовимся к первенству планеты не только мы, но и наши соперники, и они, наверняка, подойдут к турниру во всеоружии, сверхмотивироваными. Но опять же отмечу решение тренерского штаба сборной России заранее отправиться в горы.

— Это поможет избежать акклиматизации по ходу турнира?

— Неслучайно большинство команд тоже поднялись в горы: в Антерсельву, Обертиллах и другие города. Все поехали на ту же высоту, где пройдёт первенство планеты. Там шла среднегорная подготовка. Внушает оптимизм и то, что наши ребята пока ещё не продемонстрировали своего максимума. В прошлом сезоне они боролись за медали на первых этапах КМ, а на ЧМ за всех отдувался Логинов.

— Сборной России по силам взять медали во всех трёх эстафетах?

— Можно только сказать, что потенциально в призах должны быть как женская, так и мужская четвёрки. Естественно, в команде не могут на это не рассчитывать. Выступление на этапе КМ в Антерсельве настроило на позитивный лад. Но на самом ЧМ всё будет непредсказуемо. На результат влияют мелочи. У кого-то в день старта может просто не пойти стрельба, или с подготовкой лыж допустят просчёт.

— За счёт чего отечественной команде удалось так прибавить именно в эстафетах?

— В других странах зачастую просто не оказывается четырёх сильных мужчин или женщин. Это касается даже норвежек. У них есть Ингрид Ландмарк Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн, а четвёртой биатлонистки по-настоящему высокого уровня не хватает. В результате в текущем сезоне КМ они лишь раз попали в тройку. В России же подобрались две отличные команды, которые в каждой гонке борются за медали. Главное, чтобы каждый в Поклюке отработал даже не на «пятёрку», а на «семёрку». К сожалению, остаётся констатировать, что наши основные надежды на ЧМ связаны именно с эстафетами.

— Эдуард Латыпов идеально закрыл позицию «финишёра» у мужчин. Но почему он пока совсем не блещет в личных гонках?

— Пока он банально не созрел, не готов психологически. По сути, прибавил он только в этом сезоне. В прошлом Эдуард смотрелся хуже. Теперь он почувствовал вкус. Будем надеяться, что в Поклюке он поборется за попадание в топ-10, а то и в «цветы». Скажу больше, в ближайшее время жду от Латыпова прорыва.

— Не слишком удачный сезон проводит Матвей Елисеев, который раньше считался вторым номером мужской сборной после Логинова. В его случае это может быть связано с самоподготовкой?

— Повторюсь, дело не в этом. Насколько мне известно, даже в сборной России у тренеров нет единой организационно-методической системы по подготовке, технике, силовой работе как в Норвегии. У всех разные взгляды. Об этом, собственно, говорил старший тренер мужской команды Юрий Каминский.

— Сбавила и Светлана Миронова, которая в прошлом сезоне боролась за медали на этапах КМ, а в этом не демонстрирует тех скоростей…

— В её случае всё не так плохо. Она уже находится рядышком с сильнейшими биатлонистками. Не забывайте, что перед началом сезона она переболела коронавирусом. Поэтому Миронова пока раскрылась не полностью. Но она уже провела хорошую работу над стрельбой. Светлана выступает очень стабильно. Она и свой этап в эстафетах теперь проходит грамотно, никуда не бросается и спокойно работает на огневых рубежах. Будем надеяться, что к ЧМ ещё прибавит.

— То есть, в Поклюке на первый план должна выйти именно точная стрельба?

— Не забывайте, что биатлон — сочетание стрельбы и хода. Одного без другого не бывает. Необходимо добиваться гармонии этих двух составляющих.