Каминский рассказал, как в России появляются высококлассные спортсмены

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что в нашей стране не работает система подготовки молодых спортсменов.

«Система должна производить высококлассных спортсменов, а у нас же спортсмены близкого к высокому уровня появляются случайным образом. Благодаря энтузиазму и высокой самоотдаче отдельных тренеров и специалистов. Тренеры национальной команды не должны править технику лыжного хода и технику стрельбы. Когда тренер основной команды говорит подопечным очевидные вещи, которые для них становятся откровением, — это неправильно. Они должны это впитывать как минимум с юниорского, а лучше с юношеского возраста. Нам же сейчас приходится не только искать методики, которые могут улучшить базовые вещи, а параллельно и учить основам. Можно спортсмена довести до высочайшего уровня в плане функционалки, но если его техника не будет соответствовать физическим возможностям, то и результата не будет», — цитирует Каминского пресс-служба СБР.

Ранее Каминский сравнил российский биатлон с политическим шоу.