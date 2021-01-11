Каминский рассказал, как в России появляются высококлассные спортсмены

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что в нашей стране не работает система подготовки молодых спортсменов.
Каминский рассказал, как в России появляются высококлассные спортсмены
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Система должна производить высококлассных спортсменов, а у нас же спортсмены близкого к высокому уровня появляются случайным образом. Благодаря энтузиазму и высокой самоотдаче отдельных тренеров и специалистов. Тренеры национальной команды не должны править технику лыжного хода и технику стрельбы. Когда тренер основной команды говорит подопечным очевидные вещи, которые для них становятся откровением, — это неправильно. Они должны это впитывать как минимум с юниорского, а лучше с юношеского возраста. Нам же сейчас приходится не только искать методики, которые могут улучшить базовые вещи, а параллельно и учить основам. Можно спортсмена довести до высочайшего уровня в плане функционалки, но если его техника не будет соответствовать физическим возможностям, то и результата не будет», — цитирует Каминского пресс-служба СБР. 

Ранее Каминский сравнил российский биатлон с политическим шоу.

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