Назван состав сборной России на ЧМ по биатлону

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Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения)
Назван состав сборной России на ЧМ по биатлону
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Валерия Польховского, в мужскую команду вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В состав женской национальной команды попали Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. 

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов в связи с санкциями WADA.

Ранее Хованцев выразил мнение, что сборная России по биатлону ещё не вышла на пик формы.

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