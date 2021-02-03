Назван состав сборной России на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения)

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Валерия Польховского, в мужскую команду вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В состав женской национальной команды попали Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов в связи с санкциями WADA.

Ранее Хованцев выразил мнение, что сборная России по биатлону ещё не вышла на пик формы.