Хованцев считает, что сборная России по биатлону ещё не вышла на пик формы

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступления отечественных биатлонистов на последних этапах Кубка мира.
Хованцев считает, что сборная России по биатлону ещё не вышла на пик формы
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я не вижу раннего выхода на пик формы, поскольку хорошего хода в команде как не было, так и нет. Гараничев, например, после карантина в Финляндии растерял хорошие кондиции, которые были у него в начале соревновательного сезона, и так и не сумел их вернуть. После Нового года у него начались проблемы со стрельбой. Высотная подготовка на Хмелёвских озёрах дала хороший эффект, что особенно заметно у женской команды. При этом норвежцы и шведы не поднимались на высоту, потому их лихорадило на стрельбе в Оберхофе, где всегда тяжело выступать без среднегорной подготовки. Сейчас крайне важный момент, как тренеры распорядятся этими двумя неделями, которые у них были на подготовку к чемпионату мира», — цитирует Хованцева News.ru.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее глава СБР объяснил вызов Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону.

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