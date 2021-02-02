Глава СБР объяснил вызов Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал включение Карима Халили и Евгения Гараничева в состав национальной команды на чемпионат мира в словенской Поклюке.

«Халили умеет стрелять, он прогрессирует, мы знаем его нагрузки. Мы думаем о будущем, как его дальше вести, тренировать и нагружать. У Евгения было сложное начало сезона по разным причинам, он подпал под карантин. Мы рассматриваем его на индивидуальную гонку на чемпионате мира. Спортсмены подобного уровня могут собираться на один старт. Ну а кто вместо него? Я не вижу», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев высказался о вызове Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону.