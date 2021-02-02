Глава СБР объяснил вызов Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал включение Карима Халили и Евгения Гараничева в состав национальной команды на чемпионат мира в словенской Поклюке.
Глава СБР объяснил вызов Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Халили умеет стрелять, он прогрессирует, мы знаем его нагрузки. Мы думаем о будущем, как его дальше вести, тренировать и нагружать. У Евгения было сложное начало сезона по разным причинам, он подпал под карантин. Мы рассматриваем его на индивидуальную гонку на чемпионате мира. Спортсмены подобного уровня могут собираться на один старт. Ну а кто вместо него? Я не вижу», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев высказался о вызове Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить