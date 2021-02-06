Допуск Логинова, участие Гараничева и состав на смешанную эстафету: что обсуждают перед ЧМ по биатлону в Поклюке

Александр Логинов получил допуск на чемпионат мира по биатлону в Поклюке, несмотря на отбытую ранее дисквалификацию. Он выступит вместе со всеми другими спортсменами национальной команды и уже предварительно заявлен на смешанную эстафету вместе с Ульяной Кайшевой, Светланой Мироновой и Эдуардом Латыповым. В состав сборной России также вошёл Евгений Гараничев, и его возможное участие вызвало споры среди биатлонных специалистов.

Проблемы с допуском

Традиционно перед чемпионатом мира по биатлону болельщиков волнует, кто из спортсменов попадёт в национальную команду и будет бороться за медали. В этом году такой вопрос для сборной России оказался более сложным, чем обычно. Главный тренер Валерий Польховский назвал состав ещё 3 февраля, но его ещё нужно было согласовать со Всемирным антидопиговым агентством (WADA) и Международным союзом биатлонистов (IBU).

Из-за санкций, наложенных на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), к российским спортсменам теперь предъявляются повышенные требования для участия в крупнейших соревнованиях. К большинству биатлонистов у WADA вряд ли могли бы возникнуть вопросы, но приезд Александра Логинова в Поклюку оказался под вопросом. Из-за его допингового прошлого действующий чемпион мира в спринте мог лишиться допуска.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сразу заявил, что будет в судебном порядке добиваться участия Логинова, если ему всё-таки будет запрещено выступать. Он заверил, что объективных причин для исключения спортсмена из состава нет.

«Естественно, мы запросим объяснения. Ведь IBU чётко понимает, что мы все сейчас руководствуемся решением Спортивного арбитражного суда (CAS). И IBU, как подписант кодекса WADA, вряд ли возьмёт на себя решение о недопуске кого-то из российских спортсменов на чемпионат мира. Тем более это решение будет принимать не IBU, а WADA. А WADA тоже не будет лезть в бутылку, не соблюдая решение CAS. Сегодня никому уже не нужны новые судебные споры. Есть чёткое определение, что если у спортсмена нет действующей дисквалификации или другого ограничения, то он должен быть допущен к участию в чемпионате мира. В нашей команде таких спортсменов нет», — говорил Майгуров РИА Новости.

Однако тревоги оказались напрасными. За пять дней до первых стартов IBU сообщил, что все российские спортсмены, названные Польховским, допущены к чемпионату мира. Выступать они будут как команда СБР без своих государственных символов.

Участие Гараничева

Кроме Логинова, ещё один спортсмен в составе российской сборной мог вызывать определённые вопросы. Евгений Гараничев был включён в состав по итогам чемпионата Европы, и это решение тренерского штаба вызвало непонимание в биатлонном сообществе.

«При прочих равных условиях Гараничев, конечно, не должен ехать на чемпионат мира. Он готов слабенько, но нам нужны запасные. Поскольку у нас всю программу, например, Елисеев пройти не сможет, то я соглашусь с тренерами. Пусть Евгений попробует свои силы в индивидуальной гонке. У женщин есть варианты, кого брать, а у мужчин нет», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев «Чемпионату».

Олимпийский призёр Александр Привалов раскритиковал выбор в пользу Гараничева. По его мнению, тренерскому штабу стоило бы обратить внимание на более молодых спортсменов.

«Надо брать молодёжь. Вот взяли Гараничева… Зачем брать на чемпионат мира спортсмена, если заведомо знаешь, что никакой медали не будет. Лучше взять молодого, у которого пусть и есть проблема со стрельбой, но он хотя бы бежит хорошо. Ведь в биатлоне бывают примеры удачной стрельбы, в таком случае у молодого и результат будет хорошим. Тренерам, конечно, виднее, но всё видно невооруженным глазом. Поэтому состав, можно сказать, спорный», — заявил Привалов ТАСС.

В этом сезоне Гараничев занимает 30-е место в общем зачёте Кубка мира. Его лучшим результатом стала 13-я позиция в спринте на соревнованиях в Хохфильцене. Также бронзовый призёр Олимпиады помог сборной один раз финишировать четвёртой в эстафете. На чемпионате Европы Гараничев вместе с Ларисой Куклиной стал третьим в супермиксте, и это убедило тренерский штаб в том, что спортсмен пригодится в Поклюке.

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«Критики достаточно много, но давайте доверять тренерам. Им виднее, кого куда поставить. Никаких нарушений критериев отбора мы не допустили. Всё открыто и прозрачно. Некоторым спортсменам предоставили возможность выступить на чемпионате Европы. Проявляй себя на этих соревнованиях — поедешь на чемпионат мира. Куклина завоевала в Польше медаль, Гараничев тоже занял призовое место в смешанной эстафете. Теперь мы уже будем смотреть, кого именно и на какую гонку ставить. Нужно выступить достойно. Быть просто участником — это одно. А бороться за медали — совсем другое», — цитирует тренера пресс-служба Олимпийского комитета России.

Золотой состав для смешанной эстафеты

Первый комплект наград на чемпионате мира будет разыгран 10 февраля в смешанной эстафете, и состав сборной России на эту гонку уже известен. Польховский предварительно назвал в качестве участников Ульяну Кайшеву, Светлану Миронову, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

«Если ничего критичного не произойдёт, то состав на смешанную эстафету на чемпионате мира не будем менять. Договорились, что мы будем бороться за самые высокие места. Если взять этот сезон, то наиболее удачными были эстафетные гонки, поэтому на это будем делать акцент», — цитирует Польховского РИА Новости.

Названный состав в точности повторяет тот, который завоевал золотые медали на этапе Кубка мира в Оберхофе. Однако в тот же день многие сильные биатлонисты выступали в супермиксте, в том числе норвежец Йоханнес Бё и шведка Ханна Эберг. В смешанной эстафете россияне в последний раз поднимались на подиум в 2017 году. Тогда сборная, в составе которой был Логинов, заняла третье место.

Новая трасса Поклюки

Хотя биатлонисты регулярно ездят в Поклюку на этапы Кубка мира, в этот раз им придётся заново привыкать к местной трассе. По словам аналитика сборной России Дмитрия Шукаловича, организаторы сильно изменили её, сделав более трудной. Но биатлонисты уже успели провести на ней несколько тренировок и приноровиться.

«Организаторы максимально усложнили трассу, сделав её сложной, непредсказуемой и в то же время интересной. На стадионе полным ходом идёт работа, готовятся к чемпионату мира, уже появились экраны. С нами также тренируются команды Словении и Украины. Погода отличная, +3 °С, ветра практически нет. По утрам здесь солнце, а сейчас небольшая облачность», — описал Шукалович обстановку в Поклюке.