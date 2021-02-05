Губерниев не сомневался, что всех российских биатлонистов допустят до ЧМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о допуске российских биатлонистов к участию в предстоящем чемпионате мира по биатлону, который пройдёт в словенской Поклюке.

«У меня не было никаких опасений. И по поводу допуска Александра Логинова тоже. Саша сейчас чистый, его недопуск стал бы юридическим казусом, потому что нельзя дважды наказывать человека за один проступок. Мы же помним, как его не пустили на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Не пустить Логинова на турнир в Поклюку было бы верхом цинизма», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он также выразил надежду, что турнир пройдёт без каких-либо эксцессов.

«Думаю, что мы сможем завоевать две или три медали на чемпионате мира», — добавил комментатор.

Союз биатлонистов России (СБР) по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на тот случай, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажет кому-то из тренеров или спортсменов основного состава в участии в турнире, который пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что российская команда в полном составе допущена к участию в ЧМ по биатлону.