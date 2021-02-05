Российская команда в полном составе допущена к участию в ЧМ по биатлону
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«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», — приводит ТАСС слова представителя Международного союза биатлонистов (IBU).
Союз биатлонистов России (СБР) по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на тот случай, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажет кому-то из тренеров или спортсменов основного состава в участии в турнире, который пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.
Сборная России будет выступать на чемпионате мира в качестве команды СБР из-за санкций WADA по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Ранее Валерий Польховский объяснил выбор состава сборной России на ЧМ по биатлону.