Российская команда в полном составе допущена к участию в ЧМ по биатлону

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Сборная России в полном составе допущена к участию в предстоящем чемпионате мира по биатлону, который пройдёт в словенской Поклюке.
Российская команда в полном составе допущена к участию в ЧМ по биатлону
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», — приводит ТАСС слова представителя Международного союза биатлонистов (IBU).

Союз биатлонистов России (СБР) по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на тот случай, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажет кому-то из тренеров или спортсменов основного состава в участии в турнире, который пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Сборная России будет выступать на чемпионате мира в качестве команды СБР из-за санкций WADA по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Ранее Валерий Польховский объяснил выбор состава сборной России на ЧМ по биатлону.

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