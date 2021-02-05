Российская команда в полном составе допущена к участию в ЧМ по биатлону

Сборная России в полном составе допущена к участию в предстоящем чемпионате мира по биатлону, который пройдёт в словенской Поклюке.

«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», — приводит ТАСС слова представителя Международного союза биатлонистов (IBU).

Союз биатлонистов России (СБР) по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на тот случай, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажет кому-то из тренеров или спортсменов основного состава в участии в турнире, который пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Сборная России будет выступать на чемпионате мира в качестве команды СБР из-за санкций WADA по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Ранее Валерий Польховский объяснил выбор состава сборной России на ЧМ по биатлону.