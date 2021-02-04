Польховский объяснил выбор состава сборной России на ЧМ по биатлону
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«На данный момент это сильнейший состав. В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены. Команда готовится, находится в Поклюке, где будет проводиться чемпионат мира. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту», — сказал Польховский в эфире канала «Матч ТВ».
Он также заявил, что не хотел бы давать прогнозов по поводу выступления россиян на мировом первенстве, и призвал болельщиков ждать окончания турнира и только потом делать выводы.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов в связи с санкциями WADA.
Ранее олимпийский чемпион Александр Привалов критически высказался о составе сборной России на ЧМ по биатлону в Поклюке.