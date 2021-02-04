Привалов критически высказался о составе сборной России на ЧМ по биатлону в Поклюке

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Олимпийский чемпион и заслуженный тренер СССР Александр Привалов высказал своё мнение относительно состава сборной России по биатлону, который выступит на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Привалов критически высказался о составе сборной России на ЧМ по биатлону в Поклюке
  • globallookpress.com

«Вот взяли Гараничева… Зачем брать на ЧМ спортсмена, если заведомо знаешь, что никакой медали не будет», — цитирует Привалова ТАСС.

Он отметил, что в составе сборной России отсутствуют молодые биатлонисты и их надо было брать: пусть даже у них есть проблемы со стрельбой, но зато они хорошо бегут, за счёт чего могли бы быть шансы побороться за высокие места.

«Ведь в биатлоне бывают примеры удачной стрельбы, в таком случае у молодого и результат будет хорошим. Тренерам, конечно, виднее, но всё видно невооруженным глазом. Поэтому состав, можно сказать, спорный», — добавил он.

32-летний Гараничев является бронзовым олимпийским призёром Игр в Сочи. Он выступил на чемпионате Европы 2021 в январе, заняв там 34-е место в индивидуальной гонке и завоевав бронзу в сингл-миксте.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов в связи с санкциями WADA.

Ранее был назван состав сборной России на ЧМ по биатлону.

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