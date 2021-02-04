Губерниев — о составе сборной России по биатлону на ЧМ: боеспособная и крепкая команда

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу состава сборной России по биатлону на чемпионат мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Итак, абсолютно нормальный, рабочий состав российской биатлонной сборной. Мы понимаем прекрасно, что у женщин та шестёрка — четыре человека, которые выиграли золото в эстафете, плюс Казакевич и Куклина — это боеспособный коллектив, способный в каждой гонке бороться за медаль», — сказал Губерниев в эфире канала «Матч ТВ».

Он также отметил, что ближайший резерв в лице Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой и Валерии Васнецовой способен усилить команду, но на данный момент определена основа. Что касается мужчин, то, по мнению комментатора, ситуация иная, и многое будет зависеть от формы некоторых спортсменов на момент старта мирового первенства.

«В любом случае сейчас все сильнейшие биатлонисты, которые есть у нас в России, заявлены на этот чемпионат. Да, мы будем выступать без флага, без гимна, но в любом случае это боеспособная, крепкая команда. И во многом от тренеров зависит вот эта филигранная точность подводки к решающему старту», — подчеркнул Губерниев.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов в связи с санкциями WADA.

Ранее Валерий Польховский объяснил выбор состава сборной России на ЧМ по биатлону.