«Сильно скучаю без дочки»: Акимова о возвращении в сборную России, стартах на кубке IBU и триумфе в эстафете
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- © Deubert/Ibu
— В конце олимпийского сезона — 2018 вы сказали, что не собираетесь бросать биатлон после того, как родите ребёнка. Во время декретной паузы хоть раз возникала мысль окончательно завершить карьеру и сосредоточиться на семье?
— Нет. Поэтому, собственно, я не прекращала тренироваться, даже когда ушла в декрет.
— Вернулись легко?
— Не очень. Всё-таки и мышцы ушли, и ритм жизни изменился. Но вот втянулась постепенно в прежний режим.
— И никогда не хотелось себя пожалеть?
— Нет. Я ведь с самого начала настраивала себя на то, что обязательно вернусь в биатлон. А после рождения дочери даже появилась дополнительная мотивация.
— Вы уходили из команды, имея не самые гладкие отношения с тренерским штабом. Не боялись, что вернётесь в новый коллектив и окунётесь в прежние проблемы?
— Я вообще об этом не думала. Пока восстанавливалась, меня больше волновали заботы, связанные с семьёй, с ребёнком. Тренировки шли как бы фоном. Работала над собой, над своими ошибками, потихоньку старалась расти — и всё сложилось как бы само собой.
— Если бы вам было 20 лет, я бы поверила. Но возраст обычно сильно обостряет страхи спортсмена.
— Конечно, неизвестность была и в определённой степени давила. Но я ведь почти не работала с тренерским штабом сборной — подключалась к команде только на соревнованиях. Сейчас никаких проблем в этом отношении нет: всех девочек я знаю, тренеров — тоже, чувствую себя комфортно.
— После двух ваших побед в спринтерских гонках и совершенно блестящего эстафетного выступления в начале января в Арбере многие болельщики задавались вопросом: «Что вообще Акимова делает на Кубке IBU и почему она до сих пор не в основной сборной?» Вам этот вопрос в голову приходил?
— Нет, об этом я точно не думала. Скорее наоборот. На тот момент мне было полезнее выступать именно на Кубке IBU.
— А в чём заключалась для вас разница?
— Кубок IBU — это другие люди, другие скорости и в целом совершенно другой уровень. Во всех отношениях.
— Соответственно, выше уверенность в себе?
— И значительно меньше степень волнения.
— Вплоть до этапа КМ в Оберхофе едва ли не вся страна следила за тем, насколько затянется безмедальная серия сборной России. Это вас хоть чуть-чуть волновало?
— Соревнования я, разумеется, смотрела. Но у спортсменов ведь на первом месте всегда свои задачи.
— И всё-таки: не было страха, что вернётесь — и у вас тоже ничего не получится?
— У меня с самого начала работы сложился, как мне кажется, правильный настрой. Я возвращалась после долгого перерыва, поэтому и готовилась к очень плавному возвращению.
— В какой момент почувствовали, что всё становится на свои места? Начало сезона получилось ведь у вас не слишком простым.
— Зато я чувствовала, что всё идёт по нарастающей. Что я реально с каждым стартом разгоняюсь. Это придавало уверенности в том, что и дальше всё будет в порядке.
— Выигранная на этапе КМ в Антерсельве эстафета — самое яркое впечатление сезона?
— Конечно. Мы все вчетвером были очень хорошо настроены на тот старт, позитивно. Поэтому, наверное, всё и сложилось так удачно.
— Оставлять ребёнка дома очень тяжело?
— Да, скучаю без дочки сильно. Особенно сейчас, когда уехала надолго. Из Антерсельвы мы сразу перебрались в Поклюку, живём прямо на стадионе, где будет проходить чемпионат мира, и возможность вернуться домой появится только в конце февраля. Спасает общение по интернету. Я каждый день на связи и с мужем, и с бабушками. Дочке в их окружении сейчас точно не скучно. А для меня главное — чтобы моему ребёнку было хорошо, пусть даже меня нет рядом.
— Почти все спортсменки, имеющие детей, отмечали, что бегать после родов становится легче, появляются дополнительные силы. Это и в самом деле так?
— Я бы сказала, что прежде всего меняется отношение к тому, что ты делаешь.
— Как заметил Антон Бабиков, с появлением ребёнка начинаешь очень хорошо понимать, ради чего идёшь на те или иные жертвы.
— Да, это очень правильные слова. Именно так всё и происходит. Появляются иные ценности, меняется само понятие семьи, и ты действительно гораздо острее начинаешь чувствовать, что бегаешь не только для себя и не только ради личных интересов.
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