«Сильно скучаю без дочки»: Акимова о возвращении в сборную России, стартах на кубке IBU и триумфе в эстафете

После рождения ребёнка в спорте появляется дополнительная мотивация. Об этом в интервью RT заявила биатлонистка Татьяна Акимова. Также призёрка чемпионата мира назвала победу в эстафете на этапе Кубка планеты в Антерсельве самым ярким событием текущего сезона, рассказала о своём отношении к безмедальной серии сборной России на КМ и призналась, что сильно скучает по дочери.

— В конце олимпийского сезона — 2018 вы сказали, что не собираетесь бросать биатлон после того, как родите ребёнка. Во время декретной паузы хоть раз возникала мысль окончательно завершить карьеру и сосредоточиться на семье?

— Нет. Поэтому, собственно, я не прекращала тренироваться, даже когда ушла в декрет.

— Вернулись легко?

— Не очень. Всё-таки и мышцы ушли, и ритм жизни изменился. Но вот втянулась постепенно в прежний режим.

— И никогда не хотелось себя пожалеть?

— Нет. Я ведь с самого начала настраивала себя на то, что обязательно вернусь в биатлон. А после рождения дочери даже появилась дополнительная мотивация.

Также по теме Наедине с собой: каковы перспективы Подчуфаровой пробиться в сборную России Ольга Подчуфарова не прекращала работать всё время, пока пыталась получить словенское гражданство, поэтому пробиться в сборную России,...

— Вы уходили из команды, имея не самые гладкие отношения с тренерским штабом. Не боялись, что вернётесь в новый коллектив и окунётесь в прежние проблемы?

— Я вообще об этом не думала. Пока восстанавливалась, меня больше волновали заботы, связанные с семьёй, с ребёнком. Тренировки шли как бы фоном. Работала над собой, над своими ошибками, потихоньку старалась расти — и всё сложилось как бы само собой.

— Если бы вам было 20 лет, я бы поверила. Но возраст обычно сильно обостряет страхи спортсмена.

— Конечно, неизвестность была и в определённой степени давила. Но я ведь почти не работала с тренерским штабом сборной — подключалась к команде только на соревнованиях. Сейчас никаких проблем в этом отношении нет: всех девочек я знаю, тренеров — тоже, чувствую себя комфортно.

— После двух ваших побед в спринтерских гонках и совершенно блестящего эстафетного выступления в начале января в Арбере многие болельщики задавались вопросом: «Что вообще Акимова делает на Кубке IBU и почему она до сих пор не в основной сборной?» Вам этот вопрос в голову приходил?

— Нет, об этом я точно не думала. Скорее наоборот. На тот момент мне было полезнее выступать именно на Кубке IBU.

— А в чём заключалась для вас разница?

— Кубок IBU — это другие люди, другие скорости и в целом совершенно другой уровень. Во всех отношениях.

— Соответственно, выше уверенность в себе?

— И значительно меньше степень волнения.

— Вплоть до этапа КМ в Оберхофе едва ли не вся страна следила за тем, насколько затянется безмедальная серия сборной России. Это вас хоть чуть-чуть волновало?

— Соревнования я, разумеется, смотрела. Но у спортсменов ведь на первом месте всегда свои задачи.

— И всё-таки: не было страха, что вернётесь — и у вас тоже ничего не получится?

— У меня с самого начала работы сложился, как мне кажется, правильный настрой. Я возвращалась после долгого перерыва, поэтому и готовилась к очень плавному возвращению.

— В какой момент почувствовали, что всё становится на свои места? Начало сезона получилось ведь у вас не слишком простым.

— Зато я чувствовала, что всё идёт по нарастающей. Что я реально с каждым стартом разгоняюсь. Это придавало уверенности в том, что и дальше всё будет в порядке.

— Выигранная на этапе КМ в Антерсельве эстафета — самое яркое впечатление сезона?

— Конечно. Мы все вчетвером были очень хорошо настроены на тот старт, позитивно. Поэтому, наверное, всё и сложилось так удачно.

— Оставлять ребёнка дома очень тяжело?

— Да, скучаю без дочки сильно. Особенно сейчас, когда уехала надолго. Из Антерсельвы мы сразу перебрались в Поклюку, живём прямо на стадионе, где будет проходить чемпионат мира, и возможность вернуться домой появится только в конце февраля. Спасает общение по интернету. Я каждый день на связи и с мужем, и с бабушками. Дочке в их окружении сейчас точно не скучно. А для меня главное — чтобы моему ребёнку было хорошо, пусть даже меня нет рядом.

— Почти все спортсменки, имеющие детей, отмечали, что бегать после родов становится легче, появляются дополнительные силы. Это и в самом деле так?

— Я бы сказала, что прежде всего меняется отношение к тому, что ты делаешь.

— Как заметил Антон Бабиков, с появлением ребёнка начинаешь очень хорошо понимать, ради чего идёшь на те или иные жертвы.

— Да, это очень правильные слова. Именно так всё и происходит. Появляются иные ценности, меняется само понятие семьи, и ты действительно гораздо острее начинаешь чувствовать, что бегаешь не только для себя и не только ради личных интересов.