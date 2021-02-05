Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
«Оставим победное сочетание: Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов. Пока планируется так. Если за пять дней ничего не случится, побегут они», — цитирует Польховского «Спорт-Экспресс».
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов из-за санкций WADA.
Смешанная эстафета состоится 10 февраля.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не сомневался в допуске всех российских биатлонистов до ЧМ.