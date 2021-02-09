Валуев назвал абсурдом рекомендацию российским биатлонистам не размещать флаг страны в соцсетях

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Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал рекомендацию IBU российским биатлонистам не размещать в социальных сетях флаг страны во время проведения первенства планеты в Поклюке.
Валуев назвал абсурдом рекомендацию российским биатлонистам не размещать флаг страны в соцсетях
  • РИА Новости

«Господи боже мой… Я вообще не понимаю, почему этого нельзя делать на чемпионате мира по биатлону. Подобные запреты взяты с потолка. Не знаю, как можно комментировать такой абсурд. Считаю, это решение нужно обязательно обжаловать», — цитирует Валуева Sport24.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее Губерниев прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ.

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