Валуев назвал абсурдом рекомендацию российским биатлонистам не размещать флаг страны в соцсетях
- РИА Новости
«Господи боже мой… Я вообще не понимаю, почему этого нельзя делать на чемпионате мира по биатлону. Подобные запреты взяты с потолка. Не знаю, как можно комментировать такой абсурд. Считаю, это решение нужно обязательно обжаловать», — цитирует Валуева Sport24.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.
Ранее Губерниев прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ.