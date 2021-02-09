Губерниев прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о составе сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону 2021 года, который стартует в словенской Поклюке 10 февраля.

«Состав, в принципе, был известен. И даже Латыпов на втором находится на своём месте. Но вот Логинов, который попадёт в эту мясорубку на первом, должен показать свои лучшие качества. Первый этап — бегут все сильнейшие. Состав отличный», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Старт гонки запланирован на 17:00 мск 10 февраля.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сборная России по биатлону успешно прошла тестирование на коронавирус перед ЧМ.