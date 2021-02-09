Губерниев прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ
- РИА Новости
«Состав, в принципе, был известен. И даже Латыпов на втором находится на своём месте. Но вот Логинов, который попадёт в эту мясорубку на первом, должен показать свои лучшие качества. Первый этап — бегут все сильнейшие. Состав отличный», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Старт гонки запланирован на 17:00 мск 10 февраля.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.
Ранее сборная России по биатлону успешно прошла тестирование на коронавирус перед ЧМ.