Сборная России по биатлону успешно прошла тестирование на коронавирус перед ЧМ

Сборная России по биатлону прошла тестирование на коронавирусную инфекцию перед стартом чемпионата мира в словенской Поклюке.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам тестирования у спортсменов, тренерского штаба и персонала команды заболевание не было выявлено.

«Никаких препятствий к участию в чемпионате мира ни у кого нет. Следующий шаг — получение аккредитаций участников, этим мы займёмся в ближайшее время», — сказал главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

Чемпионат мира пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону.