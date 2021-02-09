IBU разрешил журналистам демонстрировать российские символы на ЧМ

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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение разрешить представителям СМИ демонстрировать российские символы на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
IBU разрешил журналистам демонстрировать российские символы на ЧМ
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU. При этом отмечается, что журналистам запрещается передавать биатлонистам государственную символику. Например, спортсменам на финише нельзя будет передать флаг России.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Мировое первенство в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. 

Ранее сообщалось, что Александр Логинов выступит в спринте на ЧМ-2021 в майке золотого цвета в качестве действующего чемпиона.

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