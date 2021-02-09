Польховский рассказал, почему выбрал Логинова на первый этап смешанной эстафеты на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал состав национальной команды на смешанную эстафету, которая пройдёт в рамках чемпионата мира в Поклюке.

«Состав на смешанную эстафету уже известен. Почему такой выбор? Мы не стали ничего не менять. Ребята нормально сработали в эстафетной гонке, поборолись. Были мысли, но по истечении времени оставили всё на своих местах. Почему Логинов на первом, а Латыпов на втором? Потому что Саша уже поопытнее. Эдуард Латыпов принял участие не в стольких эстафетных гонках на Кубке мира, а уж тем более на чемпионатах мира. С Александром мы переговорили. Понятно, что желание у всех огромное. Ребята хотят бежать все гонки. Это нормально. Здесь тренерскому составу это нужно корректировать. Потому пока не поставили. Почему мы должны что-то менять? То, что наработано, менять нельзя», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке.

За сборную России в смешанной эстафете побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

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