Васильев поделился ожиданиями от ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от чемпионата мира и высказался о составе сборной России на смешанную эстафету.

«Есть шансы на медали на этом чемпионате мира, прежде всего в эстафетах. Важно стрелять на ноль, тогда можно оказаться на подиуме, а если соперники помогут, то и победить», —цитирует Васильева Sport24.

По мнению олимпийского чемпиона, если тренеры поставили такой состав и биатлонисты согласились, то это правильно.

«Сложно что-то советовать, когда не находишься там и не знаешь, в каком они состоянии», — добавил он.

Старт гонки запланирован на 17:00 мск 10 февраля.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее Губерниев прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ.