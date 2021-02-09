Васильев поделился ожиданиями от ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от чемпионата мира и высказался о составе сборной России на смешанную эстафету.
Васильев поделился ожиданиями от ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Есть шансы на медали на этом чемпионате мира, прежде всего в эстафетах. Важно стрелять на ноль, тогда можно оказаться на подиуме, а если соперники помогут, то и победить», —цитирует Васильева Sport24.

По мнению олимпийского чемпиона, если тренеры поставили такой состав и биатлонисты согласились, то это правильно.

«Сложно что-то советовать, когда не находишься там и не знаешь, в каком они состоянии», — добавил он.

Старт гонки запланирован на 17:00 мск 10 февраля.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее Губерниев прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить