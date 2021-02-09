В СБР показали костюмы российских биатлонистов на ЧМ

Союз биатлонистов России (СБР) представил комбинезоны отечественных спортсменов, в которых они выступят на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Вопреки опасениям, биатлонисты сборной России выступят на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме», — сообщается в публикации на официальной странице СБР в Twitter.

Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме. pic.twitter.com/oPc9k0R4Wj — Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.

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