Ярошенко прокомментировал состав сборной России в смешанной эстафете на ЧМ
- РИА Новости
«Вполне сбалансированный состав, который будет бороться за попадание в призовую тройку. Конечно, можно было рассмотреть ещё Матвея Елисеева и Евгению Павлову, но тренерам виднее», — цитирует Ярошенко «Спорт-Экспресс».
Старт гонки запланирован на 17:00 мск 10 февраля.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.
Ранее Губерниев прокомментировалсостав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ.