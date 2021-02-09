Ярошенко прокомментировал состав сборной России в смешанной эстафете на ЧМ

Двукратный чемпион мира по биатлону в эстафете Дмитрий Ярошенко отреагировал на состав сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону 2021 года.

«Вполне сбалансированный состав, который будет бороться за попадание в призовую тройку. Конечно, можно было рассмотреть ещё Матвея Елисеева и Евгению Павлову, но тренерам виднее», — цитирует Ярошенко «Спорт-Экспресс».

Старт гонки запланирован на 17:00 мск 10 февраля.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее Губерниев прокомментировалсостав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ.