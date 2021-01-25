«Эта глава теперь закрыта»: РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по делу против WADA

В РУСАДА не намерены подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии и оспаривать вердикт CAS по делу против WADA. В организации подчеркнули, что такое решение было принято в интересах российских спортсменов, и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с WADA по вопросу восстановления статуса соответствия. По мнению депутата Госдумы РФ Светланы Журовой, окончание разбирательства даст спортсменам определённость.

«С нетерпением ожидаем начала работы с WADA»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), частично оставившего в силе санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. В организации заявили, что не будут подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии «в интересах спортсменов».

«РУСАДА приветствует и поддерживает отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта, о введении которых ходатайствовало WADA. Такие меры коренным образом противоречат духу и букве Олимпийской Хартии, и могли установить опасный прецедент, угрожающий самим фундаментальным началам Олимпийского движения», — говорится в заявлении организации.

17 декабря прошлого года CAS частично удовлетворил иск WADA, оставив в силе лишение РУСАДА статуса соответствия и отстранение сборной России, но при этом сократил срок наказания до двух лет. Отечественные атлеты смогут принимать участие в крупных международных турнирах лишь под нейтральным флагом без использования государственной символики. Российская сторона имела возможность оспорить это решение, подав апелляцию в высший судебный орган Швейцарии до 2 февраля.

При этом, комментируя решение CAS, в РУСАДА вновь заявили о несогласии с выводами арбитров. В частности, речь идёт об обвинениях в манипуляциях с данными Московской лаборатории. А российском агентстве отметили, что WADA не предоставило доказательств проведения надлежащей проверки подлинности копии базы данных, предоставленной осведомителем, с которой сравнивали полученную позднее базы данных Московской лаборатории. Кроме того, в РУСАДА заявили, что специалисты WADA, которые извлекали данные для сравнения, фактически «не были в полной мере подготовлены к миссии» и «не придерживались лучших

криминалистических практик и надлежащей методологии извлечения данных».

«Несмотря на разногласия и оговорки в отношении выводов коллегии, РУСАДА считает, что эта глава теперь закрыта, и с нетерпением ожидает начала работы с WADA в целях полного восстановления членства... Агентство сохраняет полную приверженность борьбе с допингом и будет продолжать защищать права «чистых» российских спортсменов и противодействовать любым формам дискриминации в отношении российского спорта», — добавили в РУСАДА.

«Нужно принять вердикт и идти дальше»

В России положительно оценили решение РУСАДА. По мнению спортивного юриста Артёма Пацева, оспаривать вердикт CAS не имело смысла, так как существовала высокая вероятность, что апелляция была бы отклонена. Кроме того, новое разбирательство вынудило бы российскую сторону потратить слишком много средств.

«По моему мнению, РУСАДА приняло правильное решение, потому что Верховный суд Швейцарии может отменить любые вердикты CAS, как и других третейских судов на территории Швейцарии, только по процессуальным основаниям, то есть если в ходе рассмотрения дела допущены грубые процессуальные нарушения. Пересмотр же решений CAS по существу — вне компетенции швейцарского Верховного суда. В данном случае очевидно, что грубых процессуальных нарушений, повлиявших на суть спора и одновременно затронувших интересы самой РУСАДА, не было. Поэтому шансы на отмену вердикта по жалобе нашей антидопинговой организации стремились бы к нулю», — рассказал Пацев в беседе с RT.

В качестве третьей стороны в разбирательстве между РУСАДА и WADA участвовали и другие организации, которые также имеют возможность опротестовать вердикт. Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял о такой возможности. При этом от подачи апелляции уже отказались Паралимпийский комитет России (ПКР) и Федерация хоккея России (ФХР).

В то же время Пацев пояснил, что вмешательство третьих сторон также вряд ли бы увенчалось успехом.

«Дело в том, что Верховный суд Швейцарии в первую очередь при рассмотрении подобных жалоб смотрит, были ли нарушены собственные процессуальные права апеллирующего лица. В случае с ОКР или РУСАДА, скорее всего, последует отказ. Больше шансов на успешное оспаривание решения, на мой взгляд, у тех, кто вообще не участвовал в процессе. Например, у депутатов Госдумы, которым запретили участвовать в деятельности международных спортивных организаций. Такое ограничение можно оспорить, так как на человека наложили запреты, не дав возможности даже обозначить свою позицию перед арбитрами», — добавил юрист.

По мнению депутата Госдумы РФ Светланы Журовой, в процессе уже давно было необходимо поставить точку, так как от неопределённости в первую очередь страдали спортсмены.

«Конечно, можно было подать апелляцию, но в таком случае мы бы снова углубились в судебные процессы и оттянули бы уже запущенные механизмы. Это продолжается с 2014 года, и необходимо было дать старт новому этапу, после которого не будет ни ограничений, ни санкций. Наверное, такой момент наступил. Нужно принять вердикт и идти дальше. Не факт, что Верховный суд принял бы решение, которое было бы лучше уже имеющегося. Кроме того, для спортсменов лучше понимать, что им делать дальше, а не находится в этом подвешенном состоянии», — сказала Журова.

Поддержала решение РУСАДА и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Она отметила, что смягчение санкций WADA уже можно считать большим плюсом, поэтому продолжать отстаивать свою правоту в высших инстанциях не имело смысла.

«Думаю, наше руководство и адвокаты больше понимают, чем я. Если не стали дальше поднимать шум вокруг истории, значит, это правильное решение, которое я поддерживаю. Не факт, что ситуация бы не ухудшилась, если бы мы продолжили отстаивать свою позицию. Сейчас главное, чтобы состоялась Олимпиада, чтобы закончилась пандемия и всё вернулось в обычный ритм. Моё мнение такое: уже огромный плюс, что мы едем на Игры. Да, не будет флага, его заменят флагом МОК. Гимну придумают какую-то альтернативу. Мы обошлись малой кровью, ничего критичного не произошло», — отметила Егорян.