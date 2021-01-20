Захарова о решении CAS по России: коллективная ответственность — это то, что должно было остаться в прошлом веке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это решение было принято с сожалением. Как мы понимаем, не все доводы российской стороны были приняты и учтены. Коллективная ответственность — это точно то, что должно было остаться в XX веке и в XXI не переходить. Но, к сожалению, многие продвинутые европейские чиновники исповедуют коллективную ответственность. Ещё раз подчеркну: для нас такой подход в принципе недопустим, а не только для России», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Она отметила, что политизации спорта является очень большой проблемой.

«Безусловно, спорт должен стоять вне политики, мы должны к этому стремиться. Спорт должен содействовать развитию гуманистических целей, развитию общения, связей на разных уровнях. В реальности, безусловно, есть элементы политизации. Нравится это или нет, но это жизнь», — добавила официальных представитель МИД.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.