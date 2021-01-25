Фехтовальщица Егорян оценила решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS
- Reuters
«Думаю, наше руководство и адвокаты больше понимают, чем я. Если не стали дальше поднимать шум вокруг этой истории, значит, это правильное решение, которое я поддерживаю. Не факт, что ситуация не ухудшилась бы, если бы мы продолжили отстаивать свою позицию. Сейчас главное, чтобы состоялась Олимпиада, чтобы закончилась пандемия и всё вернулось в обычный ритм. Моё мнение такое: уже огромный плюс, что мы едем на Игры. Да, не будет флага, его заменят флагом МОК. Гимну придумают какую-то альтернативу. Мы обошлись малой кровью, ничего критичного не произошло», — заявила Егорян RT.
Ранее спортивный юрист рассказал, может ли ОКР обжаловать решение CAS по РУСАДА.