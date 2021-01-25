Фехтовальщица Егорян оценила решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Фехтовальщица Егорян оценила решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS
  • Reuters

«Думаю, наше руководство и адвокаты больше понимают, чем я. Если не стали дальше поднимать шум вокруг этой истории, значит, это правильное решение, которое я поддерживаю. Не факт, что ситуация не ухудшилась бы, если бы мы продолжили отстаивать свою позицию. Сейчас главное, чтобы состоялась Олимпиада, чтобы закончилась пандемия и всё вернулось в обычный ритм. Моё мнение такое: уже огромный плюс, что мы едем на Игры. Да, не будет флага, его заменят флагом МОК. Гимну придумают какую-то альтернативу. Мы обошлись малой кровью, ничего критичного не произошло», — заявила Егорян RT.

Ранее спортивный юрист рассказал, может ли ОКР обжаловать решение CAS по РУСАДА.

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