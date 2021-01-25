Свищёв прокомментировал решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

Депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Конечно, мы все думали и надеялись, что сможем отстоять интересы российского спорта. К сожалению, двухгодичная дисквалификация, конечно, ущемляет нас в правах. Вариант с четырьмя годами был бы однозначно хуже, чем то, что мы имеем сейчас. Общаясь со спортивными руководителями, делаю вывод, что лучше варианта, к сожалению, мы не смогли бы получить. Будем считать это мировым соглашением», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее в РУСАДА высказались о причинах выявления нарушений в базе московской лаборатории.