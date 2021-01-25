Свищёв прокомментировал решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS
- РИА Новости
«Конечно, мы все думали и надеялись, что сможем отстоять интересы российского спорта. К сожалению, двухгодичная дисквалификация, конечно, ущемляет нас в правах. Вариант с четырьмя годами был бы однозначно хуже, чем то, что мы имеем сейчас. Общаясь со спортивными руководителями, делаю вывод, что лучше варианта, к сожалению, мы не смогли бы получить. Будем считать это мировым соглашением», — приводит слова Свищёва РИА Новости.
CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее в РУСАДА высказались о причинах выявления нарушений в базе московской лаборатории.