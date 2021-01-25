В РУСАДА высказались о причинах выявления нарушений в базе московской лаборатории

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) высказало свою позицию относительно расхождения между предоставленными данными из московской лаборатории и базой осведомителя Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В ходе разбирательства в CAS РУСАДА выявило, что WADA не было в полной мере подготовлено к миссии и фактически не придерживалось лучших криминалистических практик и надлежащей методологии извлечения данных. В частности, WADA не вело протокол и даже не дало каких-либо подробных указаний сотрудникам московской лаборатории относительно необходимой подготовки к извлечению данных и каким образом администрировать систему LIMS. Несмотря на очевидный недостаток знаний о том, как работает система и как необходимо копировать данные, чтобы избежать потери информации, WADA не следовало указаниям сотрудников московской лаборатории, которые были единственными, кто обладал знаниями о функционировании и работе LIMS московской лаборатории», — говорится в заявлении РУСАДА.

Отмечается, что изменения и удаления файлов, вызванные обычным функционированием живой системы управления данными лаборатории, были представлены и интерпретированы WADA как умышленные.

«Кроме того, поскольку сотрудники WADA не следовали инструкциям сотрудников московской лаборатории до и во время процесса извлечения данных, их копирование было произведено некорректно. В условиях, когда подлинность и надежность копии LIMS осведомителя как доказательства не была установлена, РУСАДА разочаровано тем, что коллегия арбитров, судя по всему, согласилась с WADA в том, что несоответствия между копией LIMS осведомителя и московскими данными свидетельствуют об умышленных манипуляций с последними», — подытожили в РУСАДА.

CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что РУСАДА ожидает конструктивной работы с WADA, несмотря на разногласия по решению CAS.