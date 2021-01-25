РУСАДА ожидает конструктивной работы с WADA, несмотря на разногласия по решению CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ожидает конструктивной работы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по восстановлению в правах, несмотря на расхождения в позиции относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«РУСАДА полагает, что настоящая глава была закрыта, и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА. РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной дорожной карте в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса WADA. РУСАДА продолжит защищать права «чистых» российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой её форме», — говорится в заявлении РУСАДА.

CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA.