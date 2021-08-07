В шаге от триумфа: российские волейболисты отыгрались со счёта 0:2, но уступили французам в финале Игр

Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Франции в финале Олимпиады в Токио. Подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли первые две партии, но нашли в себе силы восстановить паритет. Судьба матча решилась на тай-брейке, по ходу которого Максим Михайлов и партнёры вели у деморализованного соперника со счётом 6:3, но из-за ошибок на приёме растеряли всё преимущество и не смогли повторить достижение Игр в Лондоне.

Выступление сборной России на Олимпиаде в Токио можно было признать успешным ещё до начала заключительного матча турнира. Несмотря на третье место в рейтинге Международной федерации волейбола, на крупнейших международных соревнованиях команда демонстрировала не самые впечатляющие результаты. Да, в 2017 году команда отпраздновала успех на чемпионате Европы, но на первенствах мира до решающей стадии не добиралась с 2002 года.

В Токио же подопечные Туомаса Саммельвуо не только смогли квалифицироваться в финал, но и дважды расправились с действующим триумфатором Кубка мира и Лиги наций — Бразилией. Но, чтобы достичь большего и второй раз за девять лет выиграть золото Игр, было необходимо взять верх над крайне неудобным оппонентом — Францией, уже обыгрывавшей отечественный коллектив на групповом этапе.

Однозначно оценивать важность той победы трёхцветных довольно сложно. Всё же к тому моменту россияне имели в активе три победы подряд, в том числе над теми же бразильцами, и практически гарантировали себе выход в плей-офф. Помимо будущих финалистов, их ждала встреча с главным аутсайдером секстета — Тунисом, которая не должна была стать серьёзным испытанием. Возможно, это и помешало Максиму Михайлову и компании настроиться на матч с Францией, завершившийся не в их пользу. Коллектив Лорана Тийи выиграл в четырёх партиях и стал обладателем последней путёвки в четвертьфинал.

Но там французы раскрылись по-настоящему и заслужили звание главной сенсации первенства. Сначала в напряжённом пятисетовом противостоянии справились с фаворитами — поляками, а затем не оставили шанса будущим бронзовым призёрам Игр в Токио — аргентинцам. Для победы им хватило всего трёх партий, а во второй они позволили оппонентам набрать лишь 19 очков.

В полуфинале с бразильцами подопечные Саммельвуо очень неудачно провели первый сет и сумели «проснуться» лишь во втором, но на этот раз подобного не случилось. Россияне с ходу включились в игру и относительно быстро сумели оторваться от французов. Здорово атаковал Максим Михайлов, завершивший отрезок с шестью очками, а эффективность Егора Клюки и Ивана Яковлева и вовсе вызывала восхищение: в среднем три из четырёх их ударов приносили сборной очки.

Россияне сохраняли комфортное преимущество вплоть до самой концовки, но при счёте 22:18 у них внезапно возникли проблемы. Семь из следующих восьми очков остались за французами, сумевшими переломить ход неудачно складывающегося сета. Главными героями стали неудержимый Эрвин Нгапет, трижды отличившийся с игры, а также Антуан Бризар, чья пушечная подача принесла команде ещё два очка. Помогли оппонентам и сами отечественные волейболисты, получившие штраф за заступ.

Судя по всему, фиаско в концовке первого сета серьёзно ударило по психологии подопечных Саммельвуо, которые выглядели растерянными на протяжении всего второго. Внезапно абсолютно перестала получаться подача, что выражалось в обилии не только атак первым темпом у французов, но и банальных промахов. Уже к середине партии в пассиве россиян значилось десять ошибок при вводе мяча в игру — на четыре больше, чем у противника.

Да ещё и Франция начала не только поднимать всё внизу, но и реализовывать практически каждый свой шанс. Нгапет буквально не замечал российского блока, «стреляя» как по линии, так и по диагонали. За две первые партии он набрал 17 очков — больше трети общего числа баллов команды на тот момент и ровно столько, сколько удалось занести в копилку отечественной сборной во второй партии. Подопечные Тийе повели со счётом 2:0, а чемпионы Игр 2012 года оказались в шаге от фиаско.

Россиянам было необходимо спасать положение, однако в первой половине третьей партии переломом и не пахло. Они по-прежнему находились в состоянии грогги и постепенно позволили соперникам оторваться на три очка. Могло показаться, что борьбы в финале не получится, но отечественные волейболисты всё же смогли включиться. Михайлов продолжил вести за собой коллектив, прибавил в активности Клюка, а также на помощь пришёл Ильяс Куркаев. Блокирующий «Локомотива» записал на свой счёт четыре балла. Кроме того, занервничал и Нгапет, допустивший две грубые ошибки в решающий момент — 25:21.

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Этот локальный успех воодушевил российских волейболистов, которые значительно увереннее провели четвёртую партию. Пережив стартовый спурт оппонентов, они вышли вперёд и больше не отпускали нити игры. Французам очень сильно не хватало Нгапета, который ушёл в тень, а первый точный удар исполнил лишь на 24-й минуте — к этому моменту трёхцветные уступали 17:19. Компенсировать его «отсутствие» пытались Бартелеми Шиненьезе и Тревор Клевено, но полноценно осуществить это не удалось. Клюка продолжал доминировать на площадке и стал главным действующим лицом камбэка отечественной сборной.

Окончательно же надежды французов избежать решающего, пятого сета перечеркнул Кевин Тийи. При счёте 23:21 в пользу соперника сын главного тренера впервые появился на площадке и отправился исполнять важнейшую подачу. Однако пробил слишком неудачно, и мяч рикошетом от сетки ушёл в аут. Россиянам хватило одного сетбола, чтобы восстановить паритет и обрести ментальное превосходство.

Наверняка в этот момент многие вспомнили финал Олимпиады 2012 года в Лондоне, когда сборная России чудесным образом отыгралась со счёта 0:2 в противостоянии с Бразилией и завоевала золото. И дебют лишь укрепил веру в то, что и девять лет спустя может произойти подобное. Французы долго переживали неудачу в концовке предыдущего сета и проиграли четыре очка подряд. Немного сократить отставание помог пришедший в себя Нгапет, но ему принялся отвечать Михайлов.

Со временем маятник качнулся в сторону французской команды. Те принялись раз за разом доставать мячи с пола, да ещё и вновь стали проходить атаки первым темпом. Так трёхцветные сначала восстановили паритет, а затем и вырвались вперёд. Всё тот же Нгапет вновь стал неразрешимой проблемой для российских блокирующих, да ещё и на помощь пришёл Жан Патри. Доигровщик отличился с игры, а затем и исполнил эйс — восьмой для его команды за матч — 13:11.

Россияне моментально сократили отставание, но не смогли помешать французам заработать чемпионшип-болы. Фантастически неожиданная скидка Бризара застала врасплох как блок, так и подстраховку. А уже в следующем розыгрыше Михайлов допустил обидный промах при попытке «нарисовать» диагональ. Триумф подопечных Тийе ненадолго прервал Саммельвуо, запросивший «челлендж», но касания сетки со стороны соперника не было и в помине. Сборная России проиграла и завоевала серебро Игр в Токио — 23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15.