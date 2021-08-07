Красильников отреагировал на серебро ОИ по пляжному волейболу

Россиянин Вячеслав Красильников поделился мнением о завоевании серебряной медали мужского турнира по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Конечно, в первую очередь мы испытываем радость. Это цель, мечта, к которой мы шли. Да, сразу после игры на душе было очень плохо. Потому что мы не показали ту игру, которую могли», — цитирует Красильникова пресс-служба Олимпийского комитета России.

По словам россиянина, настрой на финальный матч был запредельный.

«Против нас играли одни из лидеров мирового рейтинга, которые умеют переламывать ход игры. То же самое по ходу соревнований делали и мы, но сегодня не получилось. Могли, но немножко не повезло», — сказал он.

Также Красильников рассказал о повреждении, полученном в игре.

«Норвежец приземлился мне прямо на голеностоп. Было неприятно, я получил повреждение, но это никак не повлияло на исход игры. Норвежцы победили по делу. А мы сделаем работу над ошибками», — сказал россиянин.

В финальном матче Красильников в паре с Олегом Стояновским потерпели поражение от Андерса Мола и Кристиана Сёрума из Норвегии со счётом 2:0 (21:17, 21:18).

Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский выиграли серебро ОИ по пляжному волейболу.