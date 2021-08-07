Российские волейболисты завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15), хотя россиянам и удалось отыграться после первых двух партий.
Самым результативным игроком матча стал француз Эрвин Нгапет, который набрал 26 очков. В составе российской команды 21 очко набрал Максим Михайлов.
Таким образом, Франция впервые в истории стала олимпийским чемпионом.
Ранее сообщалось, что аргентинские волейболисты победили бразильцев и завоевали бронзу ОИ в Токио.