Российские волейболисты завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Франции в финале Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счётом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15), хотя россиянам и удалось отыграться после первых двух партий.

Самым результативным игроком матча стал француз Эрвин Нгапет, который набрал 26 очков. В составе российской команды 21 очко набрал Максим Михайлов.

Таким образом, Франция впервые в истории стала олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что аргентинские волейболисты победили бразильцев и завоевали бронзу ОИ в Токио.