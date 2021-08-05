Алекно прокомментировал выступление сборной России по волейболу на Играх в Токио

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно прокомментировал выступление национальной команды на Играх в Токио.

«Россия будет олимпийским чемпионом. Играет команда очень хорошо, собранно. Я не вижу какого-то повода, что что-то не получится», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, единственная страна, которая могла остановить россиян, — это Бразилия, но они её прошли.

В беседе с телеканалом «360» Алекно отметил, что такой сильной команды, как нынешняя сборная, у России не было.

«Они могли плохо или хорошо играть, но по подбору людей они достойны быть олимпийскими чемпионами, что, скорее всего, и произойдёт по настрою, по качеству игры», — добавил специалист.

Россия обыграла Бразилию со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) и вышла в финал мужского олимпийского турнира по волейболу.

Ранее Дмитрий Губерниев поздравил российских волейболистов с выходом в финал Олимпиады.