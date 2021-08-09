Израильские СМИ: Винер заряжает негативом всё информационное пространство России
- РИА Новости
Как отмечается в тексте издания isroe.co.il, высказывания Винер-Усмановой о несправедливости судейства и о том, как победу России украли, были распространены во всех российских СМИ.
«Вместо того чтобы раскритиковать себя, что не смогла обеспечить должный уровень тренерской работы, дать действительно сильнейшим в мире гимнасткам, сёстрам Авериным, любовь и программу должной сложности для конкуренции с программой Линой Ашрам, она обвинила весь мир, при этом сказала абсолютную неправду. И самое главное: Ирина Винер, давая такие эмоциональные комментарии, заряжая негативом всё информационное пространство России неверными посылами, делает это, скорее всего, сознательно», — говорится в статье.
В тексте также написано, что Винер-Усмановой все полностью доверяют как настоящему профессионалу, в то время как у неё всегда было странное отношение к подопечным.
Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
В командных соревнованиях российская сборная также заняла второе место, уступив Болгарии.
Ранее Дина Аверина заявила, что Винер-Усманова сравнила ситуацию на Олимпиаде в Токио с тем, как засудили Алексея Немова на ОИ-2004.