Израильские СМИ: Винер заряжает негативом всё информационное пространство России

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В израильских СМИ осудили высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой после поражения россиянок на Олимпийских играх в Токио.
Израильские СМИ: Винер заряжает негативом всё информационное пространство России
  • РИА Новости

Как отмечается в тексте издания isroe.co.il, высказывания Винер-Усмановой о несправедливости судейства и о том, как победу России украли, были распространены во всех российских СМИ. 

«Вместо того чтобы раскритиковать себя, что не смогла обеспечить должный уровень тренерской работы, дать действительно сильнейшим в мире гимнасткам, сёстрам Авериным, любовь и программу должной сложности для конкуренции с программой Линой Ашрам, она обвинила весь мир, при этом сказала абсолютную неправду. И самое главное: Ирина Винер, давая такие эмоциональные комментарии, заряжая негативом всё информационное пространство России неверными посылами, делает это, скорее всего, сознательно», — говорится в статье.

В тексте также написано, что Винер-Усмановой все полностью доверяют как настоящему профессионалу, в то время как у неё всегда было странное отношение к подопечным.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

В командных соревнованиях российская сборная также заняла второе место, уступив Болгарии.

Ранее Дина Аверина заявила, что Винер-Усманова сравнила ситуацию на Олимпиаде в Токио с тем, как засудили Алексея Немова на ОИ-2004.

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