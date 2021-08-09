«От этого больно и страшно»: как Магучих подверглась травле на Украине за фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась жёсткой критике на родине за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене после окончания соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. В Минобороны Украины пообещали провести со спортсменкой беседу после её возвращения из Японии. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала врагами страны тех, кто организовал травлю 19-летней девушки. Поддержал Магучих и её соотечественник, бронзовый призёр ОИ Станислав Горуна.

Совместный кадр Марии Ласицкене и Ярославы Магучих после окончания соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио понравился далеко не всем на Украине. В социальных сетях призёра ОИ начали появляться грубые комментарии. Ярославу, в частности, обвиняли в том, что она первой подошла к россиянке и изъявила желание «обниматься с убийцей».

«Интересно ваше поведение, если бы, не дай бог, россияне убили кого-то из ваших родственников или близких, как бы вы себя вели?» — написал один из пользователей.

Поддержал травлю и известный украинский общественный и политический деятель Сергей Стерненко. На своей странице в Facebook он выложил пост, в котором напомнил, что Магучих является младшим сержантом ВСУ, а Ласицкене — капитаном ВС РФ.

«Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но, кажется, её это не волнует. Точно так же, как и не смущает тот факт, что Ласицкене — доверенное лицо Владимира Путина», — написал Стерненко.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр также в Facebook пообещала провести с легкоатлеткой беседу по возвращении последней из Токио. По её словам, «продолжающаяся война… накладывает определённые ограничения и ответственность».

«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим её собственное объяснение. Ярослава Магучих на данный момент находится в Токио. Сразу после её возвращения у меня запланирована встреча с ней. О результатах разговора сообщу», — отметила Маляр.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала врагами Украины тех, кто «начал травлю своей же спортсменки».

«А ещё в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать «объектом информационных спецопераций врага»… А наши спортсмены показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг», — написала Захарова в Telegram.

Впрочем, даже на Украине травлю Магучих поддержали далеко не все. Так, Борис Филатов, мэр Днепра, в котором проживает прыгунья, подчеркнул, что «диванные патриоты» сделали для страны в тысячи раз меньше, чем Ярослава.

«Озлобленных, пустых, бессмысленных. Борющихся за свободу и независимость, как правило, словами, а не делами. Людей, которые замечают соринку в чужом глазу, но не видят бревна в собственном. Ярослава, девочка наша, родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на мою Марину, руководителя федерации лёгкой атлетики, вырастившей такую звезду. Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы», — пообещал Филатов.

Поддержал девушку и другой бронзовый призёр ОИ-2020 с Украины — каратист Станислав Горуна. Он опубликовал достаточно жёсткий пост, в котором призвал не смешивать спорт с политикой.

«Олимпиада — это квинтэссенция спорта. Олимпиада — это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт — вне политики. На Олимпиаде нет политики. Есть спортивный дух и здоровая конкуренция. Ещё немного бизнеса», — подчеркнул Горуна.

Он также не увидел ничего страшного в совместном фото с Ласицкене. По его мнению, коллега таким образом всего лишь отдала дань уважения сопернице.

«Пьедестал — это уникальное и исключительное место уважения, которое в моменте сводит вместе успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше ни меньше. Нет «измены» в фото Магучих с Ласицкене», — добавил Горуна.

Наконец, местная партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила со специальным заявлением о сложившейся ситуации. В нём отмечается, что травля Магучих «свидетельствует о ксенофобии, русофобии и крайней политизации всех направлений общественной жизни».

«Действующая власть никаких собственных реальных достижений не имеет и состоит в подавляющем большинстве из людей, чья карьера и успехи построены на пародировании, критике или разжигании ненависти к тем, кто действительно является специалистом в своей сфере, достиг значимых успехов в деле развития Украины, повышения её экономического потенциала и улучшения имиджа», — говорится в заявлении партии.

Поддержали Магучих и заслуженные отечественные атлеты. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает её объятия с Ласицкене «абсолютно нормальным» поведением для спорта.

«Правильно, что девчонки рядом. Они боролись друг с другом достаточно серьёзно... На это было интересно смотреть, и после, как и положено двум спортсменкам, они обнялись, друг друга поздравили и постояли рядом с флагами. Абсолютно нормальное, по-человечески правильное отношение. Что Маша сделала Ярославе или Украине? Это вообще о другом. И, если люди всё смешивают, мне от этого больно и страшно», — цитирует Журову «Рен-ТВ».

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала людей, которые организовали травлю легкоатлетки на Украине, «недалёкими» и подчеркнула, что в данной ситуации не должно быть места политике.

«Пусть на международных аренах мы решаем, кто сильнее, кто слабее, чей уровень мастерства выше, кто профессиональнее. Как же не хочется, чтобы спорт смешивали с политикой. Ведь у спорта нет границ, есть только границы человеческих возможностей», — отметила Хоркина.

Также по теме Гений чистой высоты: как Ласицкене превзошла себя по ходу финала и стала олимпийской чемпионкой Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту на Играх в Токио. В финале соревнований она опередила долгое время не...

Наконец, известный журналист Владимир Соловьёв вовсе предложил Магучих переезжать в Россию и выступать за нашу страну.

«На Украине сейчас может быть всё что угодно. На уровне личной травли уже началось», — приводит слова журналиста URA.RU.

Соревнования по прыжкам в высоту у женщин стали одними из самых ярких и запоминающихся на Олимпийских играх в Токио. Главной соперницей Ласицкене в данном виде была восходящая звезда Магучих. В результате россиянка одержала победу, показав результат 2,04 м, а юная украинка, преодолев планку на отметке 2,02 м, завоевала бронзу.

После окончания турнира спортсменки поздравили друг друга, а также сфотографировались с флагами. Если Магучих держала в руках стяг своей страны, то Ласицкене — флаг Олимпийского комитета России.