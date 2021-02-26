Влашич назвала имя прыгуньи в высоту, способной побить мировой рекорд Костадиновой

Двукратный призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту Бранка Влашич рассказала, кто может побить мировой рекорд (2 метра 9 сантиметров), который Стефка Костадинова установила ещё в 1987-м.

«Конечно же, он не вечен. Вполне допускаю, что его сумеет побить эта молоденькая украинская девочка (Ярослава Магучих. — RT), которая в свои 19 лет прыгает 2,06», — заявила двукратная чемпионка планеты.

Также она высказалась о перспективах Марии Ласицкене.

«Ну, конечно же, я не сбрасываю со счетов и её тоже. Просто украинка свежее, а это в нашем виде спорта может оказаться довольно принципиальным. Но мне определённо хотелось бы увидеть, как соревнуются эти двое», — добавила Влашич.

Ранее она призналась, что в молодости у неё был шанс уехать в США.