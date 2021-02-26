Двукратный призёр Олимпийских игр Влашич: мне предлагали стипендию в одном из американских университетов

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Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту хорватка Бланка Влашич призналась, что в молодости у неё был шанс уехать в США.
Двукратный призёр Олимпийских игр Влашич: мне предлагали стипендию в одном из американских университетов
  • Reuters

«Когда была помоложе, мне предлагали стипендию в одном из американских университетов, но я даже не рассматривала вариант отъезда. Зачем? Дома в Сплите я чувствовала себя абсолютно комфортно, как и в кругу людей, с которыми работала. Мы были классной командой, поэтому и мысли не было что-то менять», — рассказала двукратная чемпионка мира в интервью RT.

Ранее Влашич вспомнила, как упустила $1 млн на турнире Золотой лиги IAAF.  

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