Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту Бланка Влашич вспомнила, как упустила $1 млн на турнире Золотой лиги IAAF в 2008 году.

«Удивительно, но тот случай не остался у меня в памяти как что-то такое, о чём бы я жалела. Если вдруг мне придёт в голову составить список своих жизненных неудач, потеря $1 млн там точно не будет значиться ни под каким пунктом», — заявила Влашич в интервью RT.

По словам двукратной чемпионки мира, после Олимпийских игр в Пекине она почувствовала такое опустошение, что спокойно отнеслась к неудаче на турнире Золотой лиги IAAF в Брюсселе.

«Сами по себе деньги никогда не были для меня стимулом, а вот что касается соревнований, я взяла два метра, и это был более чем хороший результат на фоне всего, что пришлось пережить. В каком-то плане я вообще фаталист: считаю, что, если что-то с тобой произошло, значит, так и должно было случиться», — добавила Влашич.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр призналась, что россиянка Анна Чичерова входила в число её выдающихся соперниц.