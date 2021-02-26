Двукратный призёр Олимпийских игр: Чичерова входила в число выдающихся соперниц

Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту Бранка Влашич отреагировала на комплимент от россиянки Анны Чичеровой, которая назвала её «наиболее харизматичной и яркой спортсменкой тех лет, что прошли от Пекина до Рио».

© РИА Новости / Григорий Сысоев

«О боже! Анна действительно так сказала? Я польщена, правда. У меня были совершенно выдающиеся соперницы, и Чичерова, безусловно, входила в их число. Но вряд ли смогу выделить кого-то одного. Каждая из спортсменок, с кем мне доводилось соперничать в секторе, была сильной личностью, очень яркой», — заявила двукратный призёр Олимпийских игр в интервью RT. Ранее Влашич объяснила, почему не смогла побить мировой рекорд.