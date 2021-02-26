Уткин прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о вылете футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».

«Загребское «Динамо» — хорошая команда. Знает своё место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном. Мне нравится «Динамо». Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По словам журналиста, ему грустно от результата «Краснодара».

«Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И загребское «Динамо» сильнее нас. Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.