Российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21

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Футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от загребского «Динамо» и вылетел из Лиги Европы УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич.

Таким образом, российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.

Московский ЦСКА не одержал победы ни в одном матче на групповом этапе Лиги Европы. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не выиграли ни одной встречи на групповом этапе Лиги чемпионов.

Единственную победу российских клубов в прошедшем сезоне еврокубков одержал «Краснодар» в игре группового этапа Лиги Европы с футбольным клубом «Ницца». 

Ранее сообщалось, что российские клубы завершили выступления в еврокубках в сезоне-2020/21.

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