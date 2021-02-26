Российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21
Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич.
Таким образом, российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.
Московский ЦСКА не одержал победы ни в одном матче на групповом этапе Лиги Европы. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не выиграли ни одной встречи на групповом этапе Лиги чемпионов.
Единственную победу российских клубов в прошедшем сезоне еврокубков одержал «Краснодар» в игре группового этапа Лиги Европы с футбольным клубом «Ницца».
Ранее сообщалось, что российские клубы завершили выступления в еврокубках в сезоне-2020/21.