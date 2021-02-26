Российские клубы завершили выступления в еврокубках в сезоне-2020/21

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Российские клубы завершили выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА в сезоне-2020/21.
Российские клубы завершили выступления в еврокубках в сезоне-2020/21
  • Reuters

Единственным клубом, представлявшим Россию в плей-офф еврокубков, был «Краснодар», пробившийся в 1/16 финала Лиги Европы из групповой стадии Лиги чемпионов и по сумме двух матчей 4:2 уступивший загребскому «Динамо».

«Зенит», «Локомотив» завершили свои выступления в еврокубках, заняв последние места на групповой стадии Лиги чемпионов, а ЦСКА — на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» обыграло «Брюгге» и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

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