Киевское «Динамо» обыграло «Брюгге» и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское «Динамо» одержало победу над бельгийским «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Брюгге, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принёс гол Виталия Буяльского, отличившегося на 88-й минуте.

Таким образом, в 1/8 финала по сумме двух матчей 2:1 (1:1) вышло «Динамо», а «Брюгге» завершило выступления в текущем розыгрыше турнира.

В других матчах игрового дня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (0:0), «Рома» победила «Брагу» (3:1), «Байер» проиграл «Янг Бойз» (0:2), ПСВ победил «Олимпиакос» (2:1). По итогам двухматчевых противостояний в 1/8 финала пробились МЮ (4:0), «Рома» (5:1), «Янг Бойз»(6:3) и «Олимпиакос (5:4).

Ранее сообщалось, что «Милан» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ.