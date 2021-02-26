«Милан» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ

Итальянский «Милан» сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 1:1.

«Милан» открыл счёт на 9-й минуте благодаря голу Франка Кессье с пенальти.

«Црвена Звезда» ответила голом Эль-Фарду Бен Набуана, отличившегося на 24-й минуте.

С 70-й минуты гости играли в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Марко Гобелич.

Таким образом, в 1/8 финала по сумме двух матчей 3:3 (2:2) за счёт двух голов на выезде вышел «Милан».

Ранее сообщалось, что «Славия» выбила «Лестер» из Лиги Европы.