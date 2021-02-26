«Милан» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ

Короткая ссылка
Итальянский «Милан» сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
«Милан» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 1:1.

«Милан» открыл счёт на 9-й минуте благодаря голу Франка Кессье с пенальти.

«Црвена Звезда» ответила голом Эль-Фарду Бен Набуана, отличившегося на 24-й минуте.

С 70-й минуты гости играли в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Марко Гобелич.

Таким образом, в 1/8 финала по сумме двух матчей 3:3 (2:2) за счёт двух голов на выезде вышел «Милан».

Ранее сообщалось, что «Славия» выбила «Лестер» из Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить